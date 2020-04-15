شكرا لقرائتكم خبر عن باريس جاكسون تجسد دور "المسيح" فى فيلم جديد مع بيلا ثورن..شوف أول صورة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية باريس جاكسون ابنه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون قررت أن يكون عام 2020 بداية إنطلاقه شديدة بالنسبة لها فقد أعلنت المواقع الفنية الشهيرة و ابرزها " جاست جيرد " و " ديلي ميل " أن باريس انضمت مؤخرا لـ " Habit " ، و من المقرر أن تلعب الممثلة البالغة من العمر ( 22 عاما ) دور البطولة مع النجمة الشهيرة بيلا ثورن و جافين روسدالي و جوسي هو .

الفيلم سيقوم بإخراجه جانيل شيرتكليف، وستقدم باريس جاكسون دور" المسيح" يسوع، وانتهى تصوير الفيلم بالفعل وهو حاليا في مرحلة التجهيز، وذلك على الرغم من عدم وجود خطط إصدار في الوقت الحالي.



باريس جاكسون

وأشارت التقارير أن باريس جاكسون استطاعت أن تحصل على الدور الأكثر شهرة و أهمية في مسيرتها المهنية الفنية المزدهرة ، حيث لعب دور يسوع المسيح في هذا الفيلم المستقل الجديد سيجعل الأضواء تتسلط عليها بكثافة خلال الفترة المقبلة .

تدور قصة الفيلم حول فتاة عاشقة ليسوع ، تجد نفسها متورطة في صفقة مخدرات كبري و هو ما يدخلها في سلسلة من المشاكل ، لكنها تحاول الخروج من كل هذه المشاكل بالتظاهر أنها " راهبة" وهو الدور التي تقوم به بيلا ثورن.

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اسم باريس جاكسون يتصدر المواقع الفنية