شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد عبد الغنى طبيب فى "ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور حالياً الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، دوره في مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل على شاشة cbc، من إنتاج سينرجى، ويجسد عبد الغنى شخصية طبيب جراح يقع في حب سمر مرسى، وتتوالى الأحداث .

و طرح أبطال وصناع مسلسل "ونحب تانى ليه" البرومو الرسمى للعمل، وأظهر البرومو علاقات متشابكة بين مهندسة الديكور غالية عبد الرحمن – ياسمين عبد العزيز - ومراد السويفى – كريم فهمى- ، وفى نفس الوقت غالية متزوجة من عبد الله – شريف منير.

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مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وفى سياق أخر، ينتظر أحمد سعيد عبد الغنى، البدء في تصوير مسلسل " الوجه الآخر" بطولة الفنان ماجد المصرى، والذى تعمل على انتاجه شركة سينرجى، ويشارك في بطولته نسرين طافش، ندى موسى، هبة الاباصيرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش.