"المتحدة" تقدم اشتراك مجانى من Watch it لمدة عام للعاملين بمستشفيات العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرا لدور" جيش مصر الأبيض" من العاملين فى القطاع الطبى، وعلى وجه التحديد من يعملون فى مستشفيات العزل، قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى أن مجلس إدارة الشركة برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، قرر تقديم اشتراك مجانى فى منصة "واتش ات" الرقمية لمدة عام كامل لكل الأطقم العاملة فى مستشفيات العزل و ذلك جزء من تقديرهم على كل ما يبذلونه من جهود مميزة و ما يتعرضون له من أخطار جسيمة للحفاظ على حياة المواطنين". وأضاف صالح قائلا : "سيتم التنيسق مع وزارة الصحة فى هذا الصدد"، وينضم هذا التقدير لأطقم مستشفيات العزل إلى قوافل المتحدة التى تجوب محافظات مصر يوميا لتشارك المواطنين تقديرهم لجيش مصر الأبيض بكل أفراده في مواجهة محنة فيروس كورونا المستجد.

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