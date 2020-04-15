شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام صنعت نجومية لوك ايفانز في عيد ميلاده..من دراكولا لـ هوبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء النجم لوك ايفانز بعيد ميلاده، وذلك بعدما حقق النجم الويلزي شهرة كبيرة اكتسبها من بطولته لأبرز الأفلام في هوليوود خلال السنوات الأخيرة برع فيها بدور الشرير أحياناً والخير أوقات اخري مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذي نسلط الضوء علي أهم أفلامه التي صنعت شعبية النجم الوسيم.

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الجميلة والوحش

أحد أبرز أفلامه الذى لعب فيها دور الفتي الانتهازي بامتياز الذي يحاول خطف حبيبته مهما كلفه الأمر، حتي لو لم تكن تحبه أو تفضله حتي، وهو ما حدث خلال الفيلم الذي حقق إيرادات عالية أثناء عرضه في دور العرض حيث شارك في بطولة العمل مع النجمة ايما واتسون التي لعبت دور جميلة القرية الذي يحاول زواجها بأي طريقة حتي بسجن والدها.

دراكولا غير مروي

واحد من أبرز أفلامه، حينما لعب دور قائد أوروبي بنفس الاسم يسعي لإيقاف هجمات علي بلده من جيش كبير يقدر بأضعاف جيشه، وبالتالي مارس طقوس غريب ليصبح مصاص دماء ذو قوة خارقة يتمكن بها من هزيمة اعداءه.

سلسلة هوبيت

تعلق جمهور كبير من محبي السينما، بسلسلة أفلام مملكة الخواتم، وبالتالي ما ان تم الإعلان عن سلسلة جديدة تابعة لها تدور حول قصة الهوبيت، انتظرها الملايين حول العالم، لذلك كان لعب لوك ايفانز دور البطولة في الفيلم أهم نقطة تحول في مسيرته الفنية بعد سلسلة أدوار ناجحة خلال أعمال مثل fast and furious وغيرها من الأدوار.