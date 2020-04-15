شيرين عبدالوهاب عن الشهيد محمد الحوفي: "عاش بطل ومات بطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، التعازي في الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد خلال تأديته واجبه في مواجهة عناصر إرهابية.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "‏حزينة من كل قلبي على خبر وفاة الشهيد محمد الحوفي إمبارح، بعزي أهله وزملائه وربنا يصبرهم ويطبطب على قلبهم في شدتهم، عاش بطل ومات بطل، ربنا يرحمه برحمته الواسعة".

واستشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، مساء أمس الثلاثاء، في مداهمة لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة.