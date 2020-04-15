بعد خطاب ماكرون.. تعرف على مصير مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رويترز:

لن يقام مهرجان كان السينمائي هذا العام بشكله المعتاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمين قالوا إنهم يواصلون بحث الخيارات المتاحة للحدث الفني الكبير.

وكان من المقرر في بادئ الأمر إقامة مهرجان كان، أحد أكبر المهرجانات على مستوى العالم، في الفترة من 12 إلى 23 مايو المقبل، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن تمديد فترة إجراءات العزل العام للحد من تفشي المرض إلى 11 مايو، وقال: "من غير الممكن تنظيم مناسبات عامة بما في ذلك المهرجانات حتى منتصف يوليو المقبل".

وقال المنظمون في بيان: "بعد بيان الرئيس الفرنسي.. نعترف بأن تأجيل الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، الذي جرى النظر مبدئيا في أن يكون (التأجيل) حتى نهاية يونيو وبداية يوليو، لم يعد خيارا".

Advertisements

وأضافوا : "من الواضح أنه سيكون من الصعب افتراض إمكانية إقامة مهرجان كان هذا العام بشكله المعتاد، مشيرين إلى أنهم بدأوا مناقشات مع المتخصصين فى السينما في فرنسا وخارجها.

وجاء في البيان: "مهرجان كان، وهو ركيزة أساسية لصناعة السينما، ينبغي أن يجابه كل الطوارئ.. بإقامة مهرجان كان 2020 بطريقة أو بأخرى"، دون توضيح الخيارات الممكنة لذلك.

ويقام مهرجان كان في شهر مارس كل عام، لكن تم تأجيله هذا العام بسبب فيروس كورونا.