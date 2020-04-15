العدل وطعيمة يهاجمان لاعب الأهلي السابق: "عيب يا كابتن شريف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ردا على تغريدة كتبها شريف عبدالفضيل، لاعب النادي الأهلي السابق، تحدث بها عن مسلسلات رمضان قائلا: "فيه ناس بتاخد ملايين علشان تبوظ صيامك".

وكتب العدل: "ومين قالوا أصلا يتفرج ع المسلسلات؟ والملايين اللي خدها فاد بيها الناس بإيه؟ مش عارف الناس جرالها إيه؟ والفن المصري اللي طول عمرنا بنفخر بيه بقي بيودي الناس النار، التخلف بقي اُسلوب تفكير.. حتي أنت يا كابتن شريف..عيب".

البداية من تغريدة لشريف عبد الفضل نشر فيها صورة من كواليس مسلسل البرنس لفريق العمل في أثناء انتهاء التصوير وكتب شريف عبدالفضيل معلقا على الصورة التي لاقت رواجا كبيرا: "وأنت قاعد مأنتخ في الحظر وكده، تذكر، فيه أبطال في مدينة الإنتاج الإعلامي بيضحوا بحياتهم وبياخدوا ملايين عشان يبوظوا صيامك".

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ورد الشاعر أمير طعيمة على ما نشره شريف عبد الفضيل قائلا: "وأنت يا كابتن، كنت بتاخد ملايين عشان كنت بتنقذ العالم مثلا".

وتسببت صورة الفنان محمد رمضان التي أعلن بهاء انتهاء تصوير مسلسله البرنس في حالة من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كسر قواعد التباعد الصحية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تواجد أكثر من 100 فرد من فريق تصوير المسلسل في حيز ضيق، مما أثار جدلا واسعا.