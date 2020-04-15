لا تفوتك.. قائمة بأفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - ياسمين الشرقاوي:

تعرض عدد من القنوات الفضائية، مجموعة متنوعة من الأفلام، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد (كوفيد 19).

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة الليلة على شبكة "MBC".

قناة MBC 2

في تمام الـ 10 مساءً، تعرض القناة الفيلم الدرامي السياسي Miss Sloan، إنتاج عام 2016، بطولة جيسيكا شاستاين ومارك سترونج وجوجو مباثا، إخراج جون مادن وتأليف جوناثان بيريرا.

تدور أحداثه في عالم محفوف بالمخاطر لسماسرة السلطة السياسيين، يسطع نجم إليزابيث سلون وهي المرأة المنشودة في جماعة الضغط وذائعة الصيت في العاصمة واشنطن، لكن عند تفوقها على أقوى المعارضين لها في حياتها المهنية، تكتشف بأن الانتصار يأتي بثمن باهظ للغاية.

وفي تمام الـ12 ونصف صباحا، تعرض القناة فيلم In the Loop، إنتاج عام 2009، إخراج إخراج أرماندو يانوتشي، ورُشح الفيلم كأفضل فيلم سينمائي مقتبس في الأوسكار لعام 2009.

الفيلم تدور أحداثه عندما تبدأ مجريات مهزلة مليئة بأحداث الشغب المتعاقبة عندما يقوم وزير متردد ضعيف المستوى في الحكومة البريطانية بتعريض حماس الأنجلو أمريكيين للحرب في الشرق الأوسط للخطر.

mbc max

في تمام الـ9 مساءً تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، فيلم الجريمة Wind River، إنتاج عام 2017، بطولة جيرمي رينر وإليزابيث أولسن وجون بيرنثال، تأليف وإخراج تايلور شيريدن.

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تدور أحداث الفيلم حول موظفة حديثة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تتعاون مع أحد قصاصي الأثر المحليين، وهو شخص يمتلك روابط مجتمعية متينة يطارده ماضيه، للتحقيق في مقتل فتاة محلية في محمية أمريكية نائية على أمل حل لغز موتها الغامض.

أما في تمام الساعة الـ11 مساءً، تعرض القناة فيلم الجريمة Shot Caller، إنتاج عام 2017، إخراج وكتابة ريك رومان.

تدور أحداث الفيلم عندما يُجبر سجين أطلق سراحه مؤخرا من قبل زعماء عصابته على تنظيم جريمة كبرى مع عصابة دموية منافسة في شوارع جنوب كاليفورنيا.

mbc bollywood

في تمام الساعة الـ9 مساء، تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الهندي Mohenjo Daro، إنتاج عام 2016، بطولة هريثيك روشان، تأليف وإخراج أشوتوش جواريكر.

تدور أحداثه حول المزارع الشاب سارمان الذي يصب إلى موهينجو دارو ويلتقي بابنة الكاهن تشاني، وفي خضم سعيه للفوز بحبها، يكتشف سارمان أسرارًا لم يكن من المفترض أن يعرفها أحد، تتعلق بتشاني وموهينجو دارو وماضيه الخاص.

أما في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل، تعرض القناة فيلم Yeh Jawaani Hai Deewani، إنتاج عام 2013، بطولة رانبير كابور، ديبيكا بادكون، إخراج آيان موخارجي وكتابة حسين دلال.

تدور أحداث الفيلم حول العلاقة التي تربط بين باني الشاب التي تمتلئ حياته بالمغامرة والحب ولا تعرف الخمول فهو دائما المرح".