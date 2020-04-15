بعد البرنس.. لوك جديد لإدوارد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة جديدة له بعد تغيير اللوك الخاص بعد انتهائه من تصوير دوره في مسلسل "البرنس"، كما يقترب من نهاية تصوير دوره في مسلسل فرصة تانية.

وظهر إدوار بعد أن تخلى شعر شاربه ولحيته، بعد أن اعتاد الجمهور عليه في الفتترة الماضية بشارب ثقيل خاصة في مسلسل حواديت الشانزليزيه، الذي جسد به دور وكيل نيابة في فترة الخمسينيات.

يُذكر أن مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان ونجلاء بدر وإدوار ونور اللبنانية وسلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.