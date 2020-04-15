بالصور.. تشابه كبير بين مسلسل "النهاية" وفيلم elysium

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنة بين المشاهد التي ظهرت في البرومو الدعائي لمسلسل "النهاية"، والفيلم الأمريكي elysium.

فيلم "إيلزيم"

الفيلم الذي عرض عام ٢٠١٣، بطولة النجم العالمي مات ديمون، وجودي فوستر، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عام ٢١٥٤، بعد تدمير كوكب الأرض، وتدور الأحداث من خلال مسكن فضائي يدعى إيلزيم.

ويظهر في الفيلم مدى تأثير التكنولوجيا والتطور الكبير الذي يحدث مستقبلا

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مسلسل "النهاية"

مسلسل النهاية كذلك تدور في المستقبل، وفي إطار خيال علمي يتحدث عن التطور التكنولوجي في المستقبل، وكيف تسطير التكنولوجيا على العالم.

كادرات متشابهة

تظهر في المشاهد التي عرضت في برومو مسلسل "النهاية" كادرات ولقطات تشبه عدد من تلك التي ظهرت في الفيلم الأمريكي، وقارن عدد من الجمهور بين هذه المشاهد، وتم تداول الصور ليظهر فيها مدى التشابه بين المشاهد.

إثارة وتشويق

الفيلم والمسلسل يدوران في إطار من الإثارة والتشويق، وينتظر جمهور "الشريف" العمل، خاصة أنه ابتعد عن الدراما لمدة ٣ سنوات، وكان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "كفر دلهاب" الذي عرض عام ٢٠١٧

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، ناهد السباعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، محمد لطفي.