صور.. شاهد البوسترات الرسمية لمسلسل "خيانة عهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر المخرج سامح عبدالعزيز، صور لأبطال مسلسله الجديد "خيانة عهد"، المقرر عرضه في رمضان 2020.

وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، نشر "عبدالعزيز" البوسترات الرسمية لأبطال العمل بشكل منفرد، أبرزهم يسرا، عبير صبري، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، هنادي مهنا، حلا شيحة، وغيرهم.

مسلسل"خيانة عهد"، كان يحمل اسم "دهب عيرة"، قبل أن يتم تغييره، والمسلسل بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، خالد سرحان، بيومي فؤاد، رمزي العدل، خالد أنور، هنادي مهنا، تيام قمر نجل الفنان مصطفى قمر، ومصطفى درويش وسلوى عثمان، من تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.