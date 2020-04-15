آسر ياسين يشارك جمهوره صورة من جنة بالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان آسر ياسين، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها بالدراجة النارية. وعلق "ياسين"، على الصورة قائلًا: "قبل عام في جنة بالي". الصورة التي نشرها آسر ياسين خلال تواجده بمدينة بالي السياحية، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. Advertisements ويشارك آسر ياسين في رمضان 2020، بمسلسل "بـ100 وش"، مع الفنانة نيللي كريم. مسلسل "بـ100 وش"، كان يحمل اسم "النصابين"، قبل تغيير اسمه، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب.

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