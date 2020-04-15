تراند اليوم : شاهد.. صورة صادمة لفنانة شهيرة بعد حبسها 7 سنوات بقضية مخدرات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنانة المصرية نيفين مندور فى أحدث ظهور لها وهى إحدى النجمات اللاتى اعتزلن التمثيل منذ فترة ولعل من أبرز أعمالها فيلم "اللى بالى بالك" مع محمد سعد.

وجاء ظهور نيفين مندور خلال حضورها حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها وبدى عليها علامات التغيير الذى طرأ على وجهها.

وشهدت الصورة عديد من التعليقات حيث جاء تعليق البعض بأن طرأت على شكلها عديد من التغيرات بينما رأى بعض المتابعين أنها ليست تغييرات كبيرة فيما أشار آخرون إلى أن علامات التقدم في السن تظهر على وجهها بوضوح.

يذكر أن الشرطة المصرية كانت قد ألقت القبض على مندور قبل 7 سنوات، بعد أن تم ضبطها برفقة شخصين آخرين داخل سيارة، وبحوزتهم كمية من الممنوعات، مع مبلغ مالي وطلقات نارية، وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة في العام 2016، ثم إخلاء سبيلها بسند إقامة.

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