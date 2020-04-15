عبد الله بهمن: هكذا استقبلت خبر زواج ياسمين صبري.. وأقدم شخصيتين مختلفتين في رمضان 2020



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - ممثل بارع، لكن تصريحاته لا تخلو من الجدل تارةً، ومن الطرافة تارةً اخرى، والتي تميزه بشكل كبير.

هو النجم الكويتي عبد الله بهمن، الذي يشارك في دراما رمضان هذا العام بعملين مختلفين هما "الكون في كفة" أمام النجمة إلهام الفضالة، و"محمد علي رود" أمام نخبة من نجوم الدراما الكويتية، ويقدم خلالهما شخصيتين مختلفتين تماماً، يراهن على نجاح كل منهما خلال موسم دراما رمضان 2020، فكان لنا معه هذا الحوار:



أعشق الأدوار المركبة



-تشارك هذا العام في عملين مختلفين ضمن موسم دراما رمضان وهما "الكون في كفة" و"محمد على رود"، فمي هي طبيعة الشخصيتين اللتين تؤديهما في كلا العملين؟

-مسلسل الكون في كفة كوميديا اجتماعية، وأقدم فيه شخصية "عيسى" وهي شخصية تحمل طابع الكوميديا السوداء ، وأعيش قصة حب خلال أحداث المسلسل مع شخصية "شمور" التي تؤديها النجمة إلهام الفضالة، وتتوالى الأحداث، أما في مسلسل "محمد علي رود" فالشخصية التي أؤديها مختلفة تماماً، حيث أجسد شخصية "غازي" وهو شخص مريض نفسياً "سايكو"، وذلك نتيجة أحداث غير عادية مر بها ما يدفعه إلى الانتقام بدافع الحب، وموضوع المسلسل سياسي بحت ويتناول حقبة معينة في تاريخ الكويت من خلال أحداث درامية مشوقة.



-أشعر من خلال كلامك أنك تميل بشكل أكبر إلى دورك في مسلسل "محمد علي رود"، فهل هذا صحيح؟

-أكن كل الحب والتقدير للعملين، لكني بطبعي تستهويني الأدوار المعقدة والشخصيات المركبة أكثر من غيرها، وهو ما يتوفر في شخصية "غازي" في مسلسل "محمد علي رود" بشكل أكبر بالفعل.



-أعلنت مؤخراً نبأ إصابة شقيقتك بـ "فيروس كورونا"، فكيف صارت الامور الآن؟

- هي بخير الحمد لله، لكنها لاتزال في العزل الصحي، منذ عودتها من لندن إلى الكويت، وهي تتحسن بشكل ملحوظ وننتظر رحمة رب العالمين أن يتم شفائها على خير.



-بماذا تنصح قراء "الخليج 365" خلال تلك الفترة العصيبة؟

-أولاً أتمنى للجميع السلامة، وأنصحهم باتباع الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الوباء، والالتزام بالجلوس في المنزل لكي يجنبنا الله خطر هذا الفيروس المنتشر.

حياة الفهد لم تخطيء

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-دافعت مؤخراً عن الفنانة حياة الفهد بعد هجوم البعض عليها بسبب تصريحاتها حول ترحيل الوافدين من الكويت، على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، فماذا تقول عن ذلك؟

-بدايةً، دعنا نؤكد على احترامنا التام للجميع، وألا نأخذ الأمور على محمل شخصي، فردة الفعل وغيرة كل شخص على بلده هو أمر صحي بنسبة مائة بالمائة، وحياة الفهد فنانة قديرة وعمرها الفني ممتد لا تحتاج لأن يتحدث عنه أحد، وحتى إن كانت قد خانها التعبير، فيجب أن نلتمس الأعذار لبعضنا البعض في هذا الظرف الصعب، وعلينا جميعاً أن نتكاتف في مواجهة هذا الفيروس الذي لا يميز بين مذهب أو دين أو جنسية ويصيب الجميع بلا استثناء، لذا فعلينا جميعاً، سواءًا الكويتيين أو المصريين أو السعوديين أو اللبنانين، أو كل مواطن عربي، أن نتخذ التدابير التي تحمينا كأمة عربية عظيمة وأن نتحد، لا أن نختلف ونتصيد الأخطاء كلٌ للآخر.



-هل ندمت على ردة فعلك على الفنان المصري محمد التاجي بعد الفيديو الذي نشره رداً على تصريحات الفنانة حياة الفهد؟

-الأمور كلها كنت ردة فعل غاضبة، وهو من جانبه حذف الفيديو المسيء، وانتهى الأمر، وأنا أكن كل الحب والاحترام للجميع، وأدعو الكل للاتحاد في ظل هذه الظروف العصبية حتى نعبرها جميعاً بسلام.

زواج ياسمين صبري



-ختاماً، أنت من أشد معجبي الفنانة المصرية ياسمين صبري، فكيف استقبلت خبر عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟

-(يضحك) هي فنانة جميلة ومحترمة، وكلنا معجبون بها كمجهور ومتابعين لأعمالها، لكن الأمر لم يتعدى بعض المزاح مع أصدقائي المقربين، ولم يحدث أبداً أن عرضت عليها الزواج من الأساس، كما لم يحدث أنها قامت بعمل "بلوك" لي من حسابها على "إنستقرام" بدليل أنني مازلت من متابعيها بشكل عادي، وأتمنى لها السعادة والتوفيق، و"الله يبارك لها ويوفقها"، وأنا رجل متزوج وسعيد في زواجي، وهي ليست أكثر من زميلة تعجبني أعمالها فحسب.







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