فيديو .. محمد رمضان يطرح مين يلومنا لـ أحمد سعد

طرح النجم محمد رمضان الأغنية الدعائية لمسلسل البرنس، والتي تحمل اسم مين يلومنا، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأغنية مين يلومنا من غناء النجم أحمد سعد، ومن المقرر عرض مسلسل البرنس ضمن ماراثون رمضان 2020.
يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو بطولة كل من محمد رمضان، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر،محمد علاء، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك عبدالباقي، إدوارد، محمد جمعة، أحلام الجريتلي، رحاب الجمل، محمد أحمد ماهر، مي عرفة، سلوى عثمان، روجينا، صفاء الطوخي.
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