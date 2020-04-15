في يومها الثالث.."هنغني كمان وكمان" لـ إليسا تتخطى الـ 3 مليون مشاهدة

حقق كليب أغنية "هنغني كمان وكمان "للفنانة إليسا، أكثر من 3 مليون مشاهدة، وذلك في اليوم الثالث من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامي دهيمة، وتحتل المركز الـ17في قائمة صدارة المشاهدات على "يوتيوب".
تضمنت فكرة الكليب مشاركة جمهور إليسا من خلال مقاطع قصيرة من منازلهم تظهر تناغمهم مع نغمات الأغنية، إضافة إلى ظهور خاص للفنانة هيفاء وهبي،
ساهمت إليسا بهذه الفكرة بالترفيه عن جمهورها في ظل ظروف العزل المنزلي التي تتبعه بلدان العالم للوقاية من وباء كورونا المستجد، حيث أعلنت منذ أيام عن عن طلبها لمشاركة جمهورها في إصدار غنائي جديد ليكون الجمهور جزءًا من الحدث وليس مشاهدًا أو مستمعًا فقط.
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