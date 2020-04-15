بعد شاكوش .. هاني شاكر يغني للجيش الأبيض

كشف النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أحدث كليباته، والذي يحمل اسم الجيش الأبيض، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كان المغني ، حسن شاكوش ، قد طرح أغنية "جيشنا الأبيض " منذ أيام لدعم الطواقم الطيبة العاملة لدعم المصابين بكورونا.
ونشر هاني شاكر أفيش كليب الجيش الأبيض، والمقرر طرحه خلال أيام، وه و من كلماتأمير طعيمة، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع ياسر ماجد.
يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عيد الحب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، كما شاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم في الغناء، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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