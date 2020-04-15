شاهد .. رسالة خالد منيب للجمهور حول شم النسيم

وجه الفنان خالد منيب رسالة إلى جمهوره بتوخي الحذر أثناء الاحتفال بـ شم النسيم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح خالد منيب، قائلًا: يا جماعة استسمحكم بلاش ننزل يوم شم النسيم

علشان نقوم بدورنا و نعدي الأزمة دي على خير ... طبعاً كلنا نفسنا ننزل لكن معلش خلينا في البيت احسن علشان نحافظ على نفسنا و أسرنا و شعبنا .. و طبعاً كلنا شايفين جهود الدولة و كل اللي بيحصل علشان الفترة دي تعدي على خير .. فلازم احنا كمان نقوم بدورنا و نقعد في بيوتنا.

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يذكر أن الفنان خالد منيب طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ناويلي على ايه، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان خالد منيب، وتوزيع طارق توكل، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر يوتيوب.