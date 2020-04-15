شاهد .. البوسترات الرسمية لأبطال المسلسل الرمضاني خيانة عهد

مع اقتراب بدء السباق الدرامي الرمضاني لعام 2020، بدأت العديد من القنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، في عرض الحملة الدعائية للمسلسلات والبرامج الرمضانية لهذا الموسم، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات الرسمية للأعمال الفنية المطروحة على الساحة الدرامية.

بدأ صناع مسلسل "خيانة عهد" بطرح مجموعة من الصور الدعائية المختلفة التي تتضمن أبطاله، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومن أبرزهم "يسرا،بيومي فؤاد، جومانا مراد، حلا شيحا"

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مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري،

وهنادي مهنى، وخالد أنور، من تأليف احمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن يسرا قد شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، بمشاركة عدد من نجوم الدراما منهم "شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، محمد شاهين، نهى عابدين"، من تأليف:عبد الله حسن وأمين جمال، إخراج:محمد علي.