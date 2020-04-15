شاهد .. محمد رمضان يوجه رسالة لـ حنين ابنته الكبيرة

نشر النجم محمد رمضان صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر رمضان من خلالها برفقة ابنته الكبيرة حنين، موجهًا لها رسالة يعبر عن شدة حبه لها، قائلًا: حبيبتي حنين

محمد رمضان بنتي الكبيرة و أول فرحة في حياتي ربنا يحفظها ويحميها هي و علي و كنز ويحفظ أطفالكم جميعًا.

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يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو بطولة كل من محمد رمضان،

بدرية طلبة، إنعام الجريتلي، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك عبدالباقي، إدوارد، محمد جمعة، أحلام الجريتلي، رحاب الجمل، محمد أحمد ماهر، مي عرفة، سلوى عثمان، روجينا، صفاء الطوخي.