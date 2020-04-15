شاهد.. البوستر الرسمي لبرنامج أحمد السقا فى رمضان

نشر الفنان أحمد السقا، الصورة الدعائية لبرنامجه الرمضاني الجديد "إغلب السقا"، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علق السقا على الصورة قائلاً:"استننا في رمضان بالفورمات العالمي "إغلب السقا"، حيث يعتبر الرنامج النسخة العربي من Beat your host ، ويقدمه مع الإعلامية الشهيرة رزان مغربي. العربي من Beat your host ، ويقدمه مع الإعلامية الشهيرة رزان مغربي. Advertisements يذكر أن "اغلب السقا"، هو المشاركة البرامجية الأولى للسقا، في رمضان 2020 بمشاركة الإعلامية رزان مغربي، حيث يدور في إطار التسلية والترفيه والمسابقات مع مجموعةمن الفنانين أبرزهم "درة، نيللي كريم، محمد هنيدي". حيث يدور في إطار التسلية والترفيه والمسابقات مع مجموعةمن الفنانين أبرزهم "درة، نيللي كريم، محمد هنيدي". شارك السقا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنانة مي عمر، الذي حصل على نسبة مشاهدة كبيرة خلال فترة عرضه، وشغل أحاديث متابعيه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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