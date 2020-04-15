رجاء الجداوي تفاجئ متابعيها بإرتدائها الحجاب.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة الكبيرة ​رجاء الجداوي​ على صورة لإرتدائها الحجاب عبر صفحتها لموقع انستجرام، بعد أن قامت متابعة لها بتهنئتها، داعية الله أن يثبتها.

وقالت رجاء الجداوي: الصورة من مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني والذى يعرض خلال موسم دراما رمضان.

مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

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