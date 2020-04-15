بعد نجاتها من الموت..ريم عبد الله توجه هذه الرسالة لجمهورها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أنقذت العناية الإلهية الممثلة السعودية ​ريم عبد الله​ من حريق هائل نشب في إحدى الغرف بمنزلها بسبب شقيقتها والذي كان من الممكن أن يودي بحياتها لولا اكتشافها له بسبب إنذار الدخان.

وتوجهت ريم إلى متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتطمئنهم على سلامتها وتوضح ملابسات الحادث شارحة لهم أن شقيقتها قامت باستخدام توصيلة كهربائية بها الشواحن والأباجورات في الغرفة الثانية، ووضعت فيها "سلك شبكة الفاير"، منوهّة أنها تفاجأت بوجود حريق في الغرفة بسبب احتكاك كهربائي.

وشرحت في الفيديو ما حدث معتبرة أن المنظر كان مفجعًا للغاية بسبب الحريق، موضحة أنها علمت بالحريق بعدما أعطاها إنذار الدخان وهي في الغرفة المجاورة بأن هناك حريقا قد نشب، مضيفة :"كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفاير وتفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق ينبهني، وانهبلنا لما جاءنا إنذار الحريق وجرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان لكن الحمد لله طفت".

وتوجّهت ريم عبدالله برسالة للجمهور خصوصاً في ظل الحجر المنزلي والجميع يجلس في منزله قائلة إن هناك ضغطا على استخدام الكهرباء في منازلنا والاستخدام عال جدًا ولابد من الانتباه للتوصيلات والشواحن التي يتم استخدامها.

إشارة إلى أن ريم عبد الله هي ممثلة سعودية هي من مواليد عام 1987، وبدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة "طاش ما طاش" في موسمه الـ 15، إلى جانب النممثلين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، كما شاركت ريم عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني من إخراج السوري المثنى صبح.