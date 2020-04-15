فوز العتيبي تستفز متابعيها بفيديو مثير مع زوجها

ميرنا وليد - بيروت - تتعمد الناشطة السعودية فوةز العتيبي إثارة الجدل عبر تحديها لبعض التقاليد إن من خلال لباسها أو مشاركتها لصور مقاطع فيديو حميمة مع زوحها.

وكان آخر مقطع مصوّر نشرته العتيبي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أثار ضجة كبيرة واستفز المتابعين بسبب الجرأة التي تضمنته، فظهرت فيه وهي تجلس على فخدي زوجها ​أحمد الموسى​ يتبادلان القبل، في مشهدٍ اثار غضب رواد مواقع التواصل خصوصاً من السعوديين.

وعلقت العتيبي على الفيديو بالقول: “اكتشفت ان اللون الأحمر لايق علي والله يإني صورت مقاطع كثيره تجنن متحمسة اضبطها وانزلها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها العتيبي لقطات ساخنىة بينها وبين زوجها على مواقع التواصل غير آبه بالانتقادات التي تتلقاها بسبب ذلك، ربما لأن هذا ما يدفع الناس لمتابعتها ومعرفة يوميات حياتها، ناهيك عن الموضة والانفتاح الذي تقول إنها تعيشه.

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