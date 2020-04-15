محمد عساف يطلق "تعا نقعد" من أجواء الحجر المنزلي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​أغنية جديده بعنوان "تعا نقعد" عبر "يوتيوب" والتي أتت تزامناً مع إنتشار ​فيروس كورونا​، ومن أجواء الحجر المنزلي، إذ أكد عساف في تعليقه على الأغنية عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إلتزامه بالتباعد الإجتماعي، إذ أنه أدى الأغنية من منزله وأعضاء الفرقة الموسيقية "أوتار" من منزلهم بين دبي وفلسطين.

ومن ناحية أخرى، كان أعلن عساف مؤخراً عن تبنيه موهبة فلسطينية صغيرة وهو طفل يدعى جاسر الحمامي من غزة كان يغني في الشارع ليوصل صوته الجميل إلى الناس، وحين استمع إلى غنائه شخصياً وأعجب بإحساسه وصوته قرر أن يدعمه فنياً بدعم أيضاً من معهد ادوار سعيد والذي يشمل توفير ألحان خاصة وتقديم النصح والأخذ بيده الى عالم الشهرة.

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