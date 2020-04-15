هيلاري داف بلوك مختلف وشعرها باللون الأزرق!-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة ​هيلاري داف​ محبيها بلوك جديد على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي واعتمدت اللون الازرق لشعرها.

من ناحية أخرى تستمتع هيلاري بامومتها لطفليها لكنها اعترفت أنها تعاني في تربية طفليها لأنها اعتادت على رعاية طفل واحد فقط لكن مسؤولياتها تضاعفت بعد إنجاب بانكس من زوجها ماثيو كوما: أي مولودة تحتاج رعاية كاملة من الأم، ومزيداً من الوقت، ما يرهقها نفسياً وجسدياً، ولكنها مع ذلك سعيدة، وتشعر أن الأقدار تبتسم لها وخاصة بعد زواجها في العام الماضي.

كما عبرت عن قلقها من شعور ابنها الأكبرانها لا تهتم به كطفلتها الصغيرة وتحاول التعويض عليه بكافة الطرق