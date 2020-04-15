تراند اليوم : مجموعة MBC تنهي أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب بعد طرده من منزله – فيديو

وجه الإعلامي شريف عامر الشكر لمجموعة mbc، لتكفلها بتوفير سكن لـ”نور” نجل الفنان الكبير الراحل محمد عبد المطلب، بعد تصريحاته بأنه أصبح مشردا في شوارع دولة المغرب، والتي يقيم بها منذ أكثر من 20 عاما، ولا يستطع العودة لمصر بسبب الإجراءات التي تمنعه من العودة.

أوضح عامر في برنامجه “يحدث في مصر” المذاع على قناة mbc مصر، أن هذا التصرف ليس غريبا على مؤسسة مثل mbc العريقة، وكذلك الشيخ وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات MBC، موضحا أنه عاشق للفن المصري، وأن تلك الجينات انتقلت منه إلى المؤسسات التي يديرها، قائلا: “هذا الرجل عاشق حقيقي للفن المصري، والأرقام والعمل والشاشات اللي شايفينها دي اتنقل ليها هذه الجينات، لأنه هو العنصر الأهم في مسألة القوى الناعمة العربية وصناعة المحتوى لهذه القوى، فالجينات اتنقلت منه للمؤسسات اللي أنتم شايفينها وكانت دي النتيجة”.

ونشر عامر تقريرا مصورا ظهر خلاله نجل الفنان الراحل أثناء استلامه لشقة جديدة، وتوجيهه الشكر إلى قناة mbc 5، قائلا: “أنا بتوجه بالشكر إلى 5 mbc وتكريمها لروح الفنان محمد عبد المطلب في شخص ابنه.. أنا الحمد لله بخير والشقة جميلة.. الشكر لا يكفيهم”.

كان نور قد كشف في لقاء تلفزيوني قبل أسبوعين عن تعرضه لأزمة كبيرة، موضحا أن أحد الأصدقاء المغاربة تفضّل عليه وأكرمه وأعطاه شقة في بناية سكنية يملكها، وتوفي بعدها، لافتا إلى أنه ظل في هذا السكن لمدة 12 عاما، ويعيش بكل الود والحب مع أهل المغرب، ويحبهم ويحبونه، لكنه فوجئ يوم الثلاثاء الماضي بأن زوجة صديقه الراحل صاحب السكن، أتت ومعها آخرون لطرده من الشقة.

تابع: “جاءت حرم المرحوم وأخرجوني من الدار دون مراعاة لصحتي أو سني الكبير أو الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلاد.. خرجوني بلا رحمة، آخر حاجة كنت أتخيلها إن يكون في مشكلة بيني وبين عائلة المرحوم الذي أكرمني لسنين طويلة”.

وناشد نجل الفنان الراحل، ملك المغرب محمد السادس، بأن يشمله بعطفه ورعايته وأن يأمر بتوفير مسكن له، حتى يقضي باقي حياته في دولة المغرب التي يتمنى أن يموت على أرضها، قائلا: “أنا بكل اعتزاز وتقدير اسمحوا لي أن أجرؤ أن اطلب من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس إنه يشملني بعطفه ورعايته ويشوف لي سكن في ظل الظروف الصعبة اللي فيها البلاد وإني معنديش سكن .. الشعب المغربي أكرمني طوال السنين اللي قعدت فيها، ولن أبارح البلاد هنا إلا إلى قبري”.

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يُذكر أن محمد عبد المطلب، (ولد 13 أغسطس 1910 في شبراخيت بمحافظة البحيرة – توفي 21 أغسطس 1980) مطرب مصري معرفة فنياً وشعبياً باسم “عبد المطلب”، غنى في مسرح بديعة 1932 وعينه محمد عبد الوهاب في فرقته.

أحب غناء المواويل، ولحن له محمود الشريف “بتسأليني بحبك ليه” ونجحت فسجلها على أسطوانة وأنتج له عبد الوهاب فيلم “تاكسي حنطورة”، وكوّن شركة إنتاج مع واحدة من زوجاته نرجس شوقي، وأنتج فيلم “الصيت ولا الغنى”، ثم عاد وأنتج هو فيلم “5 من الحبايب”. تتلمذ على يديه شفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد العزبي، من أشهر أغانيه “رمضان جانا” كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف.