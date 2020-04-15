تراند اليوم : بالفيديو – “كأس العالم الرمضاني” 23 فريق درامي .. محترفين وهواة وعواجيز .. مين هيشيل الكأس

إعداد – فارس طارق

ينتظر الجمهور بداية الادوار الاولي لكاس العالم الرمضاني بالاعمال الدراميا التي يستعد كل نجم لاظهار قدراته فيها ، و من المتوقع ان تشهد المنافسة هذا العام نسبة مشاهدة عالية للغاية فى ظل تواجد فيروس كورونا وجلوس المواطنون فى المنزل

و يتوقع الجمهور تصدر يوسف الشريف و امير كرارة و الزعيم عادل امام و محمد رمضان نسب المشاهدة و لكن ننتظر فمن سيفوز بكاس العالم الرمضاني ؟

و اليكم بروموهات المسلسلات :

النهاية : يوسف الشريف

مسلسل فالنتينو – عادل امام

مسلسل سلطانة المعز – غادة عبد الرازق

مسلسل البرنس – محمد رمضان

مسلسل الفتوة – ياسر جلال

مسلسل الاختيار – أمير كرارة

مسلسل ونحب تانى ليه – ياسمين عبد العزيز

مسلسل شاهد عيان – حسن الرداد

مسلسل رجالة البيت – أحمد فهمي وأكرم حسني

مسلسل اثنين فى الصندوق – حمدي الميرغني وأوس أوس

مسلسل خيانة عهد – يسرا

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مسلسل لعبة النسيان – دينا الشيربيني

مسلسل ليالينا – غادة عادل

مسلسل لما كنا صغيرين – ريهام حجاج ، خالد النبوى

مسلسل بــ 100 وش – نيللي كريم

مسلسل فرصة تانية – ياسمين صبري

مسلسل سكر زيادة – نبيلة عبيد ونادية الجندي

مسلسل جمع سالم – زينة و دلال عبدالعزيز

مسلسل عمرو دياب – على ربيع ومصطفى خاطر

مسلسل حب عمرى – هيثم شاكر

مسلسل ولاد إمبابة – سعد الصغير

مسلسل اللعبة – هشام ماجد ، شيكو

مسلسل يا أنا يا جدو – سارة سلامة