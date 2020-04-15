تراند اليوم : بالفيديو – “كأس العالم الرمضاني” 23 فريق درامي .. محترفين وهواة وعواجيز .. مين هيشيل الكأس

إعداد – فارس طارق
ينتظر الجمهور بداية الادوار الاولي لكاس العالم الرمضاني بالاعمال الدراميا التي يستعد كل نجم لاظهار قدراته فيها ، و من المتوقع ان تشهد المنافسة هذا العام نسبة مشاهدة عالية للغاية فى ظل تواجد فيروس كورونا وجلوس المواطنون فى المنزل
و يتوقع الجمهور تصدر يوسف الشريف و امير كرارة و الزعيم عادل امام و محمد رمضان نسب المشاهدة و لكن ننتظر فمن سيفوز بكاس العالم الرمضاني ؟
و اليكم بروموهات المسلسلات :
النهاية : يوسف الشريف
مسلسل فالنتينو – عادل امام
مسلسل سلطانة المعز – غادة عبد الرازق
مسلسل البرنس – محمد رمضان
مسلسل الفتوة – ياسر جلال
مسلسل الاختيار – أمير كرارة
مسلسل ونحب تانى ليه – ياسمين عبد العزيز
مسلسل شاهد عيان – حسن الرداد
مسلسل رجالة البيت – أحمد فهمي وأكرم حسني
مسلسل اثنين فى الصندوق – حمدي الميرغني وأوس أوس
مسلسل خيانة عهد – يسرا
مسلسل لعبة النسيان – دينا الشيربيني
مسلسل ليالينا – غادة عادل
مسلسل لما كنا صغيرين – ريهام حجاج ، خالد النبوى
مسلسل بــ 100 وش – نيللي كريم
مسلسل فرصة تانية – ياسمين صبري
مسلسل سكر زيادة – نبيلة عبيد ونادية الجندي
مسلسل جمع سالم – زينة و دلال عبدالعزيز
مسلسل عمرو دياب – على ربيع ومصطفى خاطر
مسلسل حب عمرى – هيثم شاكر
مسلسل ولاد إمبابة – سعد الصغير
مسلسل اللعبة – هشام ماجد ، شيكو
مسلسل يا أنا يا جدو – سارة سلامة