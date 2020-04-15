فن ومشاهير

تراند اليوم : بالفيديو – “كأس العالم الرمضاني” 23 فريق درامي .. محترفين وهواة وعواجيز .. مين هيشيل الكأس

0 نشر
فارس طارق 0 تبليغ

Advertisements

إعداد – فارس طارق

ينتظر الجمهور بداية الادوار الاولي لكاس العالم الرمضاني بالاعمال الدراميا التي يستعد كل نجم لاظهار قدراته فيها ،  و من المتوقع ان تشهد المنافسة هذا العام نسبة مشاهدة عالية للغاية فى ظل  تواجد فيروس وجلوس المواطنون فى المنزل

و يتوقع الجمهور تصدر يوسف الشريف و امير كرارة و الزعيم عادل امام و محمد رمضان نسب المشاهدة و لكن ننتظر فمن سيفوز بكاس العالم الرمضاني ؟

و اليكم بروموهات المسلسلات :

 

النهاية : يوسف الشريف 

 

 

مسلسل فالنتينو – عادل امام 

 

 

 

مسلسل سلطانة المعز – غادة عبد الرازق 

 

 

مسلسل البرنس – محمد رمضان 

 

 

مسلسل الفتوة – ياسر جلال

 

 

مسلسل الاختيار – أمير كرارة

 

 

 

مسلسل ونحب تانى ليه – ياسمين عبد العزيز

 

 

 

مسلسل شاهد عيان – حسن الرداد

 

 

مسلسل رجالة البيت – أحمد فهمي وأكرم حسني

 

 

مسلسل اثنين فى الصندوق – حمدي الميرغني وأوس أوس

 

 

 

مسلسل خيانة عهد – يسرا

 

Advertisements

 

مسلسل لعبة النسيان – دينا الشيربيني

 

 

 

مسلسل ليالينا – غادة عادل 

 

 

 

مسلسل لما كنا صغيرين – ريهام حجاج ، خالد النبوى

 

 

 

مسلسل بــ 100 وش – نيللي كريم

 

 

مسلسل فرصة تانية – ياسمين صبري 

 

 

مسلسل سكر زيادة – نبيلة عبيد ونادية الجندي

 

 

 

مسلسل جمع سالم – زينة و دلال عبدالعزيز

 

 

مسلسل عمرو دياب – على ربيع ومصطفى خاطر

 

 

مسلسل حب عمرى – هيثم شاكر

 

 

مسلسل ولاد إمبابة – سعد الصغير

 

مسلسل اللعبة – هشام ماجد  ،  شيكو

 

 

مسلسل يا أنا يا جدو – سارة سلامة

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا