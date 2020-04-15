تراند اليوم : بسبب فيروس كورونا .. إياد نصار يعلن إصابته بمرض خطير

كشف الفنان إياد نصار عن حالة الذعر والفوبيا التي تعرض لها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي لقاء عبر سكايب ببرنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية “العربية الحدث”، مع الإعلامية لميس الحديدي، كشف إياد نصار عن الإجرءات التي اتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال إياد إنه يتبع التعليمات الوقائية للوقاية من الفيروس، وأنه يحاول بقدر الإمكان الاحتياط وعدم الخروج،.

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وأضاف أنه عند نزوله للمرة الأولى بعد فترة المكوث في البيت أصابته حالة فوبيا وذعر قائلاً:”مرة اضطررت أنزل عشان أجيب لابني لاب توب عشان الدراسة عن بعد، لأن جهازه أصابه التلف، وعندما عدت انتابتني فوبيا وشعرت أن لدي أعراض المرض، والفوبيا دي مش حاجة وحشة، لكن بتعكس مسؤولية الفرد وخوفه على أسرته ومن ثم المجتمع”.

وأكد إياد على فخره بإدارة الدولة المصرية لأزمة كورونا واهتمامها بالمواطن.

وطالب نصار المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة لمواجهة الفيروس والبقاء في منازلهم للحفاظ على أسرهم وعلى المجتمع المصري.