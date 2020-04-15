تراند اليوم : تقديرا للجيش الابيض .. اشتراك مجانى من Watch iT لمدة عام

تقديرا لدور جيش مصر الأبيض من العاملين فى القطاع الطبى وعلى وجه التحديد من يعملون فى مستشفيات العزل قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي إن مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذ تامر مرسى قرر تقديم اشتراك مجانى فى منصة Watch iT الرقمية لمدة عام كامل لكل الأطقم العاملة فى مستشفيات العزل.

ويعد هذا جزءا من تقديرهم على كل ما يبذلونه من جهود مميزة و ما يتعرضون له من أخطار جسيمة للحفاظ على حياة المواطنين، وصرح المهندس حسام صالح قائلا “سيتم التنيسق مع وزارة الصحة فى هذا الصدد”

و ينضم هذا التقدير لأطقم مستشفيات العزل الى قوافل المتحدة التى تجوب محافظات مصر يوميا لتشارك المواطنين تقديرهم لجيش مصر الأبيض بكل أفراده في مواجهة محنة فيروس كورونا المستجد.