تراند اليوم : سيرين عبد النور في رمضان بلا منافسة

سجّل الأسبوع الأول من شهر نيسان اتصالات بين مجموعة من الفنانين في ما بينهم وبين المنتجين أفضت إلى معاودة التصوير.

تطورات جديدة

وعلمنا من مصادر خاصة أن مسلسل “أولاد آدم” سينقص عدد حلقاته إلى حدود 25 حلقة، على أن يكون الاختصار من المشاهد التي صُوّرت أو حُذف بعضها سيد الموقف، ليتم بالتالي متابعة القصة وإنهاؤها، فيما تؤكد معلومات أن مسلسل “دانتيل”، من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر، في طريقه إلى العرض بعدما كان قد أعلن ذلك سابقاً. والقصة بدت أشبه بسباق ماراتوني بين المخرجين والوقت، بعد استصدار مجموعة من التصاريح تقضي بإكمال أو متابعة التصوير بحسب المعلومات نفسها.

المنتج جمال سنان آثر البقاء على متابعة ما يمكن إنجازه خلال الأيام العشرة الباقية لحلول رمضان، وطالب بتكثيف عمليات المونتاج ودمجها ليتم الترابط بين سلسلة الأحداث تباعاً ودخول رمضان متسلحين، أقله بكمية لا بأس بها من الحلقات، وكانت المفاجأة صبيحة يوم الأحد الماضي عندما نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “أولاد آدم” البوستر الأول وأكدت عرضه في رمضان المقبل، فيما تؤكد معلومات أن بوستر “دانتيل” يبصر النور خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن شركة الصباح ألغت مسلسلي الهيبة و2020 هذا الموسم؛ وهذا يعني إن عُرضت مسلسلات “ايغل فيلمز”، فلا منافس لها في سوق الدراما العربية المشتركة لهذا الموسم.