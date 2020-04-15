تراند اليوم : بعد الهجوم عليها.. داليا البحيري: أول من دعمت العمالة غير المنتظمة.. والحظر الكامل عشان اللي نازلين يعملوا شوبينج

أوضحت الفنانة داليا البحيري، حقيقة اللغط التي واجهته اليوم بسبب “البوست” الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وانتقدها العديد من أفراد الجمهور بسببه.

وكانت البحيري تطالب في منشورها الجمهور بالمكوث في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، حيث تلتزم هي بهذا الأمر منذ 36 يوما، وكانت الجملة التي استفزت الجمهور هي: “اللي هيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه”، وقالت في الفيديو أنها كانت أول من دعم العمالة غير المنتظمة.

وقالت في الفيديو إنها حرصت على عدم مغادرة منزلها خلال الفترة السابقة، وكانت خروجها منه فقط لشراء أغراضها الضرورية أو سداد الضريبة المفروضة عليها فقط، وغير ذلك تطلبه وهي في المنزل، كي تتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأصرت داليا على الطلب الذي كتبته في المنشور وهو فرض حظر التِجوال الكامل، كي يلتزم المواطنون بالمنازل، ويحدوا من تفشي الفيروس، وهذا الأمر سيفيد أيضًا في إخلاء الطُرق أمام الممرضين والأفراد الذين يجب عليهم الخروج من منازلهم لظروف عملهم.

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وتابعت داليا أن المنشور الذي كتبته كان على صفحتها الخاصة بـ”فيس بوك”، أي لا يستطيع أحد قراءته سوى أصدقائها، وكان هدفها وهي تكتبه أن تنصح الجميع بالمكوث في المنازل وتطبيق حظر التِجوال الكامل، كي يمتنع من يخرجوا من المنازل بدون سبب من هذا السلوك الذي يسبب مخاطر كبيرة.

وأعربت داليا البحيري عن استيائها من الأفراد الذين يغادرون منازلهم من أجل شراء المنتجات الغير أساسية، أو “الشوبينج”، وأكدت أن الحظر الكامل يجب أن يُفرض بسبب هؤلاء المواطنين.

وشكرت الدولة على المجهودات التي بذلتها من أجل السيطرة على الفيروس، حيث ترى أن الحكومة تحاول توفير كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين، ولكن المواطنون يجب أن يحرصوا على مصلحتهم أيضًا ليساعدوا الدولة.