تراند اليوم : الحب بينور .. ياسمين عبد العزيز ترقص في مركب على النيل علي واحدة و نص – اتفرج

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد عبر حسابها على تطبيق ” تيك توك “، ظهرت خلاله وهى ترقص على اغنية بنت الجيران، وظهر فى اخر الفيديو الفنان كريم فهمى.

وبدت ياسمين عبد العزيز فى الفيديو، وهى تتمايل فى مركب على النيل، من أحد مشاهد تصوير مسلسلها الجديد، وبدأ كريم فهمى فى الظهور فى اخر الفيديو، متعجبا مما تفعله، ونال الفيديو استحسان متابعيها.

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة “سينرجي”، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

https://www.tiktok.com/@1yasminabdelaziz/video/6815584349501574406