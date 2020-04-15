فن ومشاهير

تراند اليوم : عاااجل – فنانة شهيرة تنجو من حريق هائل فى منزلها

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فارس طارق 0 تبليغ

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انقذت العناية الالهية الفنانة ​ريم عبد الله​ من حريق هائل نشب في منزلها بعد ان قامت شقيقتها باستخدام وصلة كهربائية وحدث ماس كهربائى.

وكشفت ريم عبد الله فى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواضل الاجتماعى انستجرام كافة تفاصيل الحادث قائلة: “أن المنظر كان مفجعا بسبب الحريق وأنها علمت بالحريق بإنذار الدخان خلال تواجدها فى الغرفة المجاورة”.

وأضافت ريم عبد الله قائلة :” كان فى توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتى ووضعت سلك شبكة الفاير وتفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق ينبهني، وانهبلنا لما جاءنا إنذار الحريق وجرينا على الغرفة ووجدنا الدنيا كلها محترقة ودخان لكن تم اخماد الحريق”.

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