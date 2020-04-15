بلاغ جديد ضد محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد الفنان المصري محمد رمضان، بعد احتفال الأخير بانتها تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، بحضور عدد كبيرمن فريق عمل المسلسل، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

المحامي سمير صبري قال في بلاغه: “في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس، خرج علينا المبلغ ضده؛ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد “البرنس” الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل سالف الذكر، متجاهلًا في ذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد آمنة بين الأشخاص، هذا بالإضافة إلى عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية”.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد احتفل مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل.

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الفنان المصري نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهر فيها برفقة الفنانة نور، والفنان أحمد زاهر، والمخرج محمد سامي، بالإضافة لعدد كبير من فريق العمل خلف الكاميرا، وظهروا جميعا وهم يصيحون قائلين: “فركش”.

رمضان أرفق المقطع بتعليق قال فيه: “الحمد لله رب العالمين، انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامى، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقى، إنتاج تامر مرسى، ثقة فى الله نجاح”.

الفنان المصري تعرض لهجوم عنيف من جمهوره بسبب هذا المقطع، حيث اتهموه بعدم الالتزام بالقواعد المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، حيث قال أحدهم: “هي كورونا موصلتش عندكم يا نجم ولا إيه؟”، وقال آخر: “إزاي التجمعات دي؟”، وقال ثالث: “أسرع طريقة لانتشار كورونا”.