ريكو يستغيث بنقيب الممثلين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الفنان المصري ريكو، بشكوى لنقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وذك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية عن دوره في مسلسل “ولاد إمبابة”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ريكو، كان قد توقف عن تصوير باقي مشاهده في المسلسل وذلك حتى تسوية الخلافات بينه وبين الشركة المنتجة للحصول على مستحقاته المتأخرة.

مسلسل “ولاد إمبابة”، يشارك في بطولته سعد الصغير، مصطفى أبو سريع، فريدة سيف النصر، شمس، لطفي لبيب، إسماعيل فرغلي، نادر أبو الليف، وتأليف أيمن بكري، إخراج ممدوح زكي.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، تقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أهم أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل.

يذكر أن آخر مشاركة درامية لـ ريكو كانت في مسلسل “شقة فيصل”، من بطولة صلاح عبدالله وكريم محمود عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

ريكو كان قد شارك في فيلم “قهوة بورصة مصر”، حيث يجسد شخصية قهوجى ورثها عن عائلته، وهو العمل الذى يراهن عليه بقوة لأنه يقدمه بشكل جديد ومختلف عليه، ومن المقرر طرح العمل فى دور السينما يوم 24 من الشهر الجاري.

فيلم “قهوة بورصة مصر”، من بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر.