منة فضالي تتألق بفستان زفاف.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها بمجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة عروس.
الفنانة المصرية تألقت في الصور بفستان زفاف أنيق، كاشفة أن هذه الصور التقطت لها من كواليس مسلسلها الجديد “لما كنا صغيرين”.
منة أرفقت الصور، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بتعليق قالت فيه: “هاله من مسلسل لما كنا صغيرين رمضان 2020”.
ومسلسل “لما كنا صغيرين” من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي، وريهام حجاج، ومحمود حميدة، وكريم قاسم، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل.
وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.
يذكر أن الفنانة المصرية منة فضالي قد أثارت مؤخرا العديد من تساؤلات جمهورها بسبب تدوينة قامت بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.
منة فضالي، قالت في تدوينتها: “اكتشفت أني هفضل وحيده لحد ما أموت وعمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبدا أو يكون باقي عليا الحمد لله علي نعمة الرضا”.
وكانت منة فضالي، قد ارتبطت من قبل بالموزع محمد ضياء الدين، سرًا واستمرت زيجتهما 6 أشهر فقط، ووصفتها بأنها تجربة عدت سريعًا.
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