وفاة الفنان العماني سعود الدرمكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان العماني سعود بن سالم الدرمكي، عن عمر يناهز الـ70 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية متأثرا بجلطة أصيب بها منذ عام.

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العمانية نعت الفنان الراحل في بيان قالت فيه: “تنعي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفنان القدير سعود بن سالم الدرمكي الذي وافته المنية الثلاثاء 20 شعبان 1441 هـ ، الموافق 14 أبريل 2020 م. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نعى الفنان العماني محمد الذهلي، زميله الراحل على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بقوله: “إلهي كما أضحَكَنا ورسَمَ البسمة على مُحيّانا في الدنيا، ابعثه في زمرة الضاحكين المتبسّمين المستبشرين بما آتهم ربّهم. إلى جنّات الخُلد يا سعود الدرمكي”.

سعود بن سالم الدرمكي ممثل عماني، بداية مسيرته الفنية كانت عام 1975، عندما أنشأ مسرحًا أهليًا يضم مجموعة من شباب الممثلين منهم (الفنان طالب البلوشي والفنانة فخرية خميس)، وكانت نقطة التحول للفرقة المسرحية الأهلية في عام 1980، حين إنضمت الفرقة بعد ذلك للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، لينتقل في التسعينيات للعمل بالتلفزيون، حيث شارك في العديد من المسلسلات من أبرزها (الشطرنج، سمرة عيد، جمعة في مهب الريح).