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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من ليدي جاجا للرئيس الفرنسي بشأن "كورونا" والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
ناشدت النجمة الأمريكية ليدي جاجا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تكثيف جهوده بمشاركة عالمية أكبر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها ترغب في رؤية أكثر جهوداً في المعركة الدولية ضد (كوفيد-19).
وبعثت الليدي جاجا، التي تنظم حفلاً خيرياً، السبت المقبل، بهدف جمع الأموال ضد فيروس كورونا، رسالة لماكرون، لتشجيعه على المشاركة بشكل أكبر في المعركة الدولية ضد هذا الوباء، وفقا للعين.
وكتبت المغنية الأمريكية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أظهرت قيادتك في مكافحة الأوبئة، العام الماضي، نحن بحاجة لمساعدتكم في الحرب العالمية ضد (كوفيد-19) مع الأمم المتحدة، والتحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للوباء والبحث عن اللقاحات".
وشكرت المغنية أيضاً على تويتر أورسولا فون دير ليين رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، على جهودهما خلال هذه الأزمة العالمية.
وفيما يتعلق بالحفل الخيري الذي ستحييه، فإن الحفل بعنوان:" عالم واحد: معاً في المنزل"، وستقدم الليدي جاجا عروضاً موسيقية لـ"إلتون جون، وستيفي ووندر، إيليش وليزو"، وستعرض قناة تليفزيون فرنسا المحلي هذا الحدث الخيري بثاً مباشراً.
كما ستبث منصة France.tv الحفل من الساعة 9 مساء حتى 2 صباحاً، ثم على قناة France 2 بين الساعة 2 و4 صباحاً. وستتم إعادة بثه يوم الأحد على قناة France 2 من الساعة 10:45 مساء بالتوقيت المحلي لباريس.
وكانت النجمة العالمية ريانا قد اتصلت بالرئيس الفرنسي في عام 2017، لتطلب منه تمويل الشراكة العالمية للتعليم، وهو صندوق إنساني، وبالفعل التقت به وأعربت ريانا عن اللقاء قائلة: "كنت مسرورة بهذا الاجتماع الرائع".
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