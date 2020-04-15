خاص- نانسي عجرم جاهزة لرمضان 2020

وضعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صوتها على تتر مسلسل “سكر زيادة” بطولة النجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.

وعلمنا أن الأغنية هي من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم وتم تسجيلها في استديوهات هادي شرارة في بيروت.

وينتظر الجمهور العربي عرض المسلسل الكوميدي بفارغ الصبر في رمضان على عدة شاشات عربية وهو من انتاج شركة صادق الصبّاح ومن تأليف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف أمثال: أحمد السقا، هيفا وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، نانسي عجرم، حمدي الميرغني وغيرهم، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تم تصويره مشاهده الرئيسية بين دبي والقاهرة وبيروت، حول أربع سيدات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة، حيث تدور أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف، سيتابع من خلاله الجمهور الكثير من المواقف والأحداث التي يشارك فيها نخبة من نجوم الفن في العالم العربي كضيوف شرف على امتداد أيام الشهر الفضيل.