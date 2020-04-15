شاهد كيف يقضي مجدي الهواري الحجر الصحي

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة له عبر حسابه على إنستجرام من داخل الحجر الصحي المنزلي وهو يمارس الرياضة، وعلق: "الرياضة عايزه مننا ايه".

وكان قد نشر المخرج مجدى الهوارى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.، وكانت الصورة من عرض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التى تقام على مسرح كايرو شو.

و تضم كلا من شيري وعدد من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة .

وعلق مجدى الهوارى على الصورة شكرا شيرى عادل على مساندتها العرض مساء أمس الخميس قائلا: "الحمد لله ليلة عرض لذيذة.. نورتينا يا شيري".

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