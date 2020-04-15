أحمد فهمي يسخر من محمد رمضان ويوجه له الإهانات: "رجع يعيط تاني ويشتكي"

سخر الفنان أحمد فهمي زوج هنا الزاهد من زميله الفنان محمد رمضان، حيث نشب خلاف مؤخراً بين الاثنين، وتحول الأمر إلى أزمة كبيرة، بل إلى عداء واضح أمام الجميع.

وتبادل النجمان الشتائم بشكل غير مباشر عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بعض الاصدقاء المشتركين تدخلوا لحل الأزمة، والذين نجحوا بالفعل في تهدئة الاوضاع.

أحمد فهمي ينشر صورة حلمي وكرارة ويسخر من رمضان.

وعاد أحمد فهمي لإستفزاز وإهانة رمضان من جديد، حيث أنه نشر صورة للفنان أحمد حلمي مكتوب عليها "البرنس"، ذلك اللقب المعروف به حلمي منذ سنوات طويلة، وفي نفس الوقت هو اسم مسلسل محمد رمضان الجديد، كما نشر صورة أخرى لأمير كرارة مكتوب عليها "المنسي الاسطورة"، حيث أن رمضان اختار لنفسه لقب الاسطورة منذ أعوام عدة.

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وعلق فهمي على الصورتين قائلًا: " الحقيني ياما الألقاب بتروح مني"، كما أنه رد علي احد المتابعين قائلًا : "احنا اللي بنقارنه بفنانين ناجحة بجد ودي حاجة بتفرحه".