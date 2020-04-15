دنيا عبد العزيز تخالف القوانين وتقيم عزاء لوالدتها بمنزلها

أعلنت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن إقامة عزاء لوالدتها، التي رحلت عن عالمنا منذ يومين، حيث تستقبل دنيا اصدقاءها وزملاءها الذين يرغبون في تقديم واجب العزاء لها، اليوم وغداً داخل منزلها بمنطقة المهندسين بالقاهرة .



وعلي الرغم من قرار الحكومة المصرية بإلغاء كافة المناسبات التي بها تجمعات خوفاً من تفشي فيروس كورنا، إلا أن دنيا عبدالعزيز خالفت القوانين ، وقررت اقامة العزاء لوالدتها، كما انها رفضت تصوير العزاء او استقبال أي شخص من وسائل الإعلام خوفاً من انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعرضها بعد ذلك للمسائلة القانونية.



يذكر أن والدة دنيا عبدالعزيز توفت بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، دخلت بسببها إلي غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي .

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