سميرة سعيد تسجل شارة مسلسل رمضاني في ستوديو في منزلها

سجلت المطربة سميرة سعيد شارة مسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2020، كأول بطولة مطلقة للنجمة ريهام حجاج.



والتزاما باجراءات الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا قامت سميرة بتسجيل الأغنية في الاستديو الملحق بمنزلها بعد الاتفاق على الكلمات والألحان.

سميرة سعيد انضمت لمنافسة تضم الفنانة نانسي عجرم التي تعاقدت على غناء شارة مسلسل "سكر زيادة" لنبيلة عبيد ونادية الجندي، ونوال الزغبي التي بدأت بالفعل تسجيل شارة أغنية مسلسل "سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق، وشيرين عبد الوهاب التي تعود للدراما المصرية بشارة مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا.



مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

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المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين وعدد آخر من الفنانين.

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