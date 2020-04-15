صور: غزل متبادل بين أصالة وشيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة أصالة مقطعا من أغنية زميلتها شيرين عبد الوهاب الجديدة " مش قد الهوى" وعلقت عليها برسالة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليه قائلة: بصوتها بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعه بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه.. الله ياشيري الحبيبة وألّف مبروك للوطن الّذي لاملجأ منّه إلّا إليه روتانا. ولأن شيرين عبد الوهاب قامت بإغلاق حسابها على إنستقرام، قامت اصالة بمشاركة شركة روتانا التي أعادت بث الرسالة عبر منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتتسلمها شيرين عبد الوهاب عبر الحساب الرسمي الوحيد المتاح لها عبر تويتر. وردت سريعا قائلة: شكراً على وصفك الجميل اللي كله رقة، وشكراً على اهتمامك بيا فعلا إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة أوي عندي، ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه. Advertisements يذكر أن أغنية "مش قد الهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، حققت 4 ملايين، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 3 أبريل الجاري، وتصدرت تريند يوتيوب لعدة أيام، والأغنية من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم. إقرئي أيضًا: فيديو صادم: هكذا توقعت نجوى كرم ظهور وباء عالمي في مقابلة قديمة زوجات النجوم العرب يظهرن بكامل الرومانسية

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