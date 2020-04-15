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أعادت الفنانة نجوى كرم نشر مقطع من مقابلة لها في المغرب في شهر حزيران من العام 2019، حيث تحدّثت عن احتمال انتشار مرض عالمي إن لم يحبّ الناس بعضهم البعض.
وقالت: ”أصلّي دائماً ألّا نصل الى مرحلة ينتشر فيها مرض يدمّر الكون، وأقولها بتأسّف إنّ الإنسان بخطر إن لم يحبّ الإنسان“، وتابعت: ”وإن لم نفعل الأمر هذا، سنضرب بمرض عضّال“.
ومع اعادة نشر الفيديو، تلقت نجوى ردود فعل اعربت عن صدمتها بصحة توقعاتها وكأنها كانت تدرك سلفا مسار البشر بعد عقود طويلة من الحقد والحروب
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم: هكذا توقعت نجوى كرم ظهور وباء عالمي في مقابلة قديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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