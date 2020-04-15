إليسا تتفادى الوقوع في خلاف مع نانسي عجرم وتوجه رسالة:”خليك محضر خير”-اعرف القصة كاملة

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2020 05:51 مساءً - قامت الفنانة اللبنانية “إليسا “منذ عدة أيام بطرح كليب غنائي جديد بعنوان “هنغني كمان وكمان”،الذي شاركتها فيه النجمه “هيفاء وهبي”، حيث قامت فكرة الكليب علي “إجراء مكالمة فيديو” بين الفنانتان، كلأً منهما داخل منزلها لتظهرا بـ”البيجاما” وهذا بسبب العزل المنزلي، التزامًا بالإجراءات الوقائية المتّبعه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد نال الفيديو كليب إعجاب الكثيرين سوء من الجمهور أو المشاهير، إلا أن المخرج “وليد ناصيف”، قرر أن ينشر تعليقًا علي الفيديو كليب بطريقة لم تعجب إليسا أبدا، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة لأحد الفيديوهات القديمة للفنانة نانسي عجرم.وعلق عليها كاتبًا: “نانسي عجرم أول فنانة مشهورة تتواصل مع معجبيها أونلاين عام 2013”.

فجاء رد إليسا المفاجئ له حيث قالت: “خليك محضر خير يا وليد بوجود كل شي في شر حوالينا، ما حدا عم يدعي شي، فكرة موجودة بالأصل و بالحجر طبقناها ، انت صديق ونانسي صديقتي فأزراع حب تتحصد حب”.

رد إليسا علي وليد ناصيف

ويُذكر أن إليسا تتعاون فى ألبومها الجديد المقرر طرحه باللهجة المصرية، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، مثل الشاعر الغنائي الكبير “بهاء الدين محمد”، ويضم الألبوم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على موقع”يوتيوب”.