شاروخان تزوج من شريكته الحالية جوري خان ثلاث مرات.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

على الرغم من أن ظهور نجم بوليود شاروخان لأول مرة في بوليوود حدث بدور صغير في أحد الأفلام، إلا أنه تمكن تدريجياً من بناء اسمه، حتى بعد كل هذه السنوات من كونها جزءًا من صناعة الترفيه.

شاروخان الذي يبدو أنه يعرّف الحب بشكل صحيح، رومانسيته على الشاشة لم تتوقف، بل ظهرت أيضا بعيدا عن الشاشة في حياته الزوجية برفقة زوجته جوري خان أيضًا، وشهد نفس الشيء في مناسبات متعددة عندما نشاهدهما معًا.

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بالنسبة لأولئك الذين قد لا يعرفون جيدًا ، التقى شاروخ وغوري عندما كانا في التاسعة عشرة والثالثة عشر على التوالي، ومنذ ذلك الحين، وتحولت علاقتهما الى حالة من العشق كانت يجب أن تنتهي بالزواج.

ولكن نظرًا لحقيقة أن كلاهما ينتمي إلى دين مختلف تمامًا، كانت هناك مجموعة من المشاكل التي كان عليهما مواجهتها، حتى أن شاروخان أخفى فعليًا لمدة 5 سنوات الزواج عن والديه.

في النهاية تزوج الاثنان، لكن زواجهما لم يكن مرة واحدة، بل تزوجا ثلاث مرات، كل واحد منها بأسلوب مختلف، تزوج شاروخ وغوري لأول مرة في المحكمة، نظرًا لعدم تعاملهما مع الجوانب القانونية، أو قلق والديهما، وفي وقت لاحق، تزوجا بشكل اسلامي في 26 أغسطس 1991، وبعد ذلك تزوجا على التقاليد الهندوسية في 25 أكتوبر 1991، وهذا هو اليوم الذي يحتفلان فيه بذكرى زواجهما.