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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية - الخرطوم - مها التلب

الأربعاء 2020/4/15 04:42 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، الأربعاء، عن إيقاف صلاة الجمعة والجماعات في جميع مساجد ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع، وكذلك إيقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية بالكنائس ودور العبادة خلال ذات المدة خوفا من تفشي فيروس كارونا " "كوفيد 19 ".  

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح: "أصدرنا قرارا بايقاف الصلوات خوفاً من تفشي فيروس واستجابة لتوصيات وفتوى وزارة الصحة ومجمع الفقه الإسلامي بإيقاف صلاة الجمعة والجماعات في جميع مساجد ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع، وكذلك إيقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية بالكنائس ودور العبادة خلال ذات المدة".

‏⁧وأضاف: "وصلنا مرحلة الانتشار المجتمعي، وهي من أخطر المراحل، لذلك نعمل علي إيقاف التجمعات لمنع الانتشار والتفشي".

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وقررت الحكومة السودانية فرض حظر التجوال الشامل في الخرطوم، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة إصابة بكورونا و4 وفيات.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، الإثنين، إن "اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة".

وشدد على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت، ولمدة 3 أسابيع باستثناء محلات البقالة والصيدليات.

ويعيش السودان منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية، التي بموجبها أغلقت الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية ووقف الدراسة في كافة المراحل، ومنع التجمعات، إلى جانب حظر تجوال جزئي من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا.

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