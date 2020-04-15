ما حقيقة توقف مسلسل "أم هارون" لحياة الفهد بسبب عاصفة الجدل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواصل الجدل بشأن مسلسل "أم هارون" الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، والمرتقب عرضه ضمن دراما رمضان 2020، في وقت خرجت أنباء تشير إلى توقفه من قبل وزارة الإعلام في الكويت.

لكن سرعان ما خرجت مصادر مقربة من مسلسل "أم هارون" وأكدت أن العمل الدرامي قائم وسيعرض في موعده، مشيرة إلى أن ما يُثار حول توقفه عار من الصحة ولا أصل له.

وأوضحت المصادر أن المسلسل تم تصويره في الإمارات بشكل كامل، وعلى إثر ذلك لم يكونوا بحاجة للحصول على إجازة النص من وزارة الإعلام الكويتية، إضافة إلى أن "أم هارون" لن يُعرض على إحدى الفضائيات في الكويت.

ويسلط المسلسل الضوء على مأساة "أم فهد" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي إمرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية. والعمل من إنتاج MBC، وكتابة علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.

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ولم يقتصر الرافضون على عرض العمل داخل الكويت فقط، بل في عدد من الدول العربية بينها فلسطين والأردن، ووجهت اتهامات ضد صناع مسلسل "أم هارون" بالتطبيع مع إسرائيل، مشيرين إلى أن أحداث المسلسل "تتمحور حول الدعوة إلى التعايش مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال طرحه للقضية علي أنها قضية ذات طابع ديني، حيث يتم فيه تمييع الصراع مع العدو؛ أحداث المسلسل هي أحداث حقيقية عن توظيف اليهود العرب في المخطط الصهيوني وهجرة اليهود من الدول عربية خصوصا الخليج العربي".

ووصل الأمر بالجهات الرافضة لعرض العمل المطالبة بمقاضاة الفنانة حياة الفهد من قبل السلطات الكويتية لقيامها بخرق معايير المقاطعة، لافتة إلى أن الموقف الرسمي الكويتي كما الشعبي هو موقف مُشرِّف تجاه القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، ورافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني..

وتساءل أحد المغردين عن "الأهداف المستفادة من مسلسل يحكي قصة يهودية تعاني في الخليج؟ هل تبث إسرائيل مسلسلات عن قصة مسلم في سجونها، أو بيت هدمته على أصحابه لمستوطنيها، أو قصة آلاف الأسر الفلسطينية التي مزقت أجسادهم طائراتها؟ هل تتفاخر شاشاتها بمنظر محمد الدرّة وهي تُمطره بالرصاص؟".

ودافع أحد المغردين عن المسلسل وكتب:" لا أرى ضرورة للتحسس من مسلسل ام هارون فاليهود عاشوا في بعض دول الخليج وكذلك كانوا متجذرين في كثير من البلدان العربية وقد نالهم الظلم والتعسف وتم تحميلهم وزر إنشاء دولة الكيان الصهيوني، بعد مشاهدة المسلسل يجوز لنا تقييمه والحكم عليه إذا كان هدفه التطبيع، وهو مرفوض لدينا".

يُذكر أن مسلسل "أم هارون" بطولة: حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد.